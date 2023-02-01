Материнский капитал и еще более 40 выплат вырастут на 11,9%

Среди них - выплаты ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, будущим мамам, а также федеральное пособие на погребение. Так, единовременное пособие по беременности и родам составит 900 вместо 800 рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка вырастет с 20 500 до 22 900 рублей. "Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать пособие 3500 рублей вместо 3100 рублей, как ранее", - рассказала "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

Увеличиваются и размеры выплат Героям Советского Союза и России, а также кавалерам всех трех степеней ордена Славы: с 74 600 до 83 500 рублей. Герои Труда будут получать не 55 000 рублей, как прежде, а 61 500 рублей.

Ежемесячная денежная выплата инвалидам первой группы составит 5000 рублей вместо 4400, второй группы - 3500 рублей вместо 3200, инвалидам третьей группы - 2700 рублей вместо 2500

Единовременная выплата при несчастном случае на производстве составит 131 700 рублей вместо 113 700 рублей. Пособие на погребение умершего пенсионера будет выплачиваться в размере 7700 рублей вместо 7000 рублей.

Ежемесячная денежная выплата инвалидам первой группы составит 5000 рублей вместо 4400, второй группы - 3500 рублей вместо 3200, инвалидам третьей группы - 2700 рублей вместо 2500. Размер ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий вырастет до 3900 рублей (было 3500). Больше станет и компенсация инвалидам на содержание собак-поводырей: она составит 32 100 рублей вместо 28 700 рублей. Всего будет проиндексировано более 40 выплат.

Вырастет и размер материнского капитала. Выплаты на первого ребенка теперь будут составлять 587 тысяч рублей, на второго - 775,6 тысячи рублей.

Программа работает с 2007 года. С 2020 года маткапитал могут получить семьи, в которых родился не только второй, но и первый ребенок. Деньги можно направить на покупку или ремонт недвижимости, образование или воспитание детей, на увеличение размера будущей пенсии мамы. С 2023 года средства маткапитала стало проще направить на ежемесячные выплаты или образование ребенка. Получить ежемесячную выплату на ребенка до трех лет из средств маткапитала можно с этого года на любого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Ранее это могли сделать только родители вторых детей.

Размер такой выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц. Как и прежде, выплата будет назначаться семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости и имуществу родителей.

Возможности использования средств материнского капитала постоянно расширяются. Так, с августа прошлого года родители получили право использовать средства маткапитала на оплату детских садов, кружков, секций, обучение в вузах, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность. При этом семьи могут направлять средства маткапитала на образование детей без предоставления договора об оказании платных услуг.

"Материнский капитал - важная мера поддержки семей, серьезное подспорье в приобретении жилья. От него нельзя отказываться. Но его нужно разрешить использовать и на покупку автомобиля для семьи. Давно об этом говорим, десяток законопроектов было. Хотя бы разрешить покупать на него автомобили семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды", - считает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ольга Игнатова

«Российская газета» https://rg.ru/2023/02/01/vyrastut-materinskij-kapital-i-eshche-bolee-40-vyplat.html





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