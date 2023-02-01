Не впервой нам таких побеждать!

Голод, холод, бомбежки, потеря родных и близких - каждый день уносил человеческие жизни. Ни одна крепость за всю историю существования человечества не испытала такие невзгоды, тяжести, мучения и страдания, как город на Неве. Но Ленинград продолжал жить, трудиться и бороться. Подвиг его велик и свят, славен и бессмертен! Низкий поклон пережившим блокаду! Вечная память павшим!

Огромное спасибо всем участникам военной операции на Украине, которые сегодня защищают нашу Родину от недобитой фашистско-бандеровской нечисти. Среди них наши молодые земляки, уроженцы Кобринского поселения Гатчинского района.

Пусть память о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, несгибаемой воле бойцов Волховского и Ленинградского фронтов помогут и вам выстоять и победить. Для нас сегодня каждый из вас - герой, и останется им навсегда. Мы гордимся вами! Вы послужите примером беззаветного служения Родине будущим поколениям.

Как в суровые годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды встали на защиту Отечества, так и вы стали солдатами, готовыми дать отпор любому врагу, посягнувшему на свободу и честь, умеющие защитить свой дом, матерей, близких и родных.

С глубоким чувством благодарности и неизмеримой любви посвящаю вам следующие строки:

Позвала вас сегодня Россия,

Молодых и бесстрашных парней,

Биться с чёрною, злобною силой

За свободу и счастье людей.

Ход истории, видно, неведом

Палачам, иль забыли они,

Как и прадеды наши, и деды

Их сломить в 45-ом смогли?

Как Победное Красное знамя

Над рейхстагом сумели поднять.

Мир спасти от фашистского рабства

И родную страну отстоять!

Вы – наследники славной Победы,

Из вас каждый – боец и герой!

Молим Господа, чтоб возвратились

Невредимыми в дом свой родной.

Чтоб обнять смогли милую маму,

Чтоб слезинки смахнуть с её глаз,

И сказать ей тихонько:

«Родная, я - живой, я с тобою сейчас».

Мы хотим, чтобы дети все спали,

Чтобы мирные видели сны,

Чтобы мам никогда не теряли

И не знали проклятой войны!

Чтоб всем счастья хватало на свете,

В каждом доме был хлеб и еда.

Завтра может быть поздно, поверьте,

А сегодня настала пора.

Постоим за родную Россию,

Кто у нас её может отнять?

Не надейтесь, ни НАТО, ни Штаты -

Не впервой нам таких побеждать!

Почётный гражданин Кобринского поселения,

учитель-ветеран Кобринской школы Алла Ивановна Мельникова





Иллюстрация: Художник Алексей Крюков, «Донбасская весна»

Источник: «Всем!ру» – wsem.ru, https://wsem.ru/publications/kartini_donbass_2390/