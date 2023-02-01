Не впервой нам таких побеждать!
Одной из самых трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. является защита и оборона Ленинграда, который с 8 сентября 1941 года находился в огненном кольце фашистских захватчиков.
Голод, холод, бомбежки, потеря родных и близких - каждый день уносил человеческие жизни. Ни одна крепость за всю историю существования человечества не испытала такие невзгоды, тяжести, мучения и страдания, как город на Неве. Но Ленинград продолжал жить, трудиться и бороться. Подвиг его велик и свят, славен и бессмертен! Низкий поклон пережившим блокаду! Вечная память павшим!
Огромное спасибо всем участникам военной операции на Украине, которые сегодня защищают нашу Родину от недобитой фашистско-бандеровской нечисти. Среди них наши молодые земляки, уроженцы Кобринского поселения Гатчинского района.
Пусть память о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, несгибаемой воле бойцов Волховского и Ленинградского фронтов помогут и вам выстоять и победить. Для нас сегодня каждый из вас - герой, и останется им навсегда. Мы гордимся вами! Вы послужите примером беззаветного служения Родине будущим поколениям.
Как в суровые годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды встали на защиту Отечества, так и вы стали солдатами, готовыми дать отпор любому врагу, посягнувшему на свободу и честь, умеющие защитить свой дом, матерей, близких и родных.
С глубоким чувством благодарности и неизмеримой любви посвящаю вам следующие строки:
Позвала вас сегодня Россия,
Молодых и бесстрашных парней,
Биться с чёрною, злобною силой
За свободу и счастье людей.
Ход истории, видно, неведом
Палачам, иль забыли они,
Как и прадеды наши, и деды
Их сломить в 45-ом смогли?
Как Победное Красное знамя
Над рейхстагом сумели поднять.
Мир спасти от фашистского рабства
И родную страну отстоять!
Вы – наследники славной Победы,
Из вас каждый – боец и герой!
Молим Господа, чтоб возвратились
Невредимыми в дом свой родной.
Чтоб обнять смогли милую маму,
Чтоб слезинки смахнуть с её глаз,
И сказать ей тихонько:
«Родная, я - живой, я с тобою сейчас».
Мы хотим, чтобы дети все спали,
Чтобы мирные видели сны,
Чтобы мам никогда не теряли
И не знали проклятой войны!
Чтоб всем счастья хватало на свете,
В каждом доме был хлеб и еда.
Завтра может быть поздно, поверьте,
А сегодня настала пора.
Постоим за родную Россию,
Кто у нас её может отнять?
Не надейтесь, ни НАТО, ни Штаты -
Не впервой нам таких побеждать!
Почётный гражданин Кобринского поселения,
учитель-ветеран Кобринской школы Алла Ивановна Мельникова
Иллюстрация: Художник Алексей Крюков, «Донбасская весна»
Источник: «Всем!ру» – wsem.ru, https://wsem.ru/publications/kartini_donbass_2390/