Областные горнолыжники – победители межрегиональных соревнований

В командных зачетах сборная Ленинградской области 13-14 лет выиграла золотую и бронзовую медали, а региональная сборная 16-17 лет – золото и серебро.

В личных зачетах спортсменов 15-16 лет областные горнолыжники Мария Колготина и Афанасий Романов заняли 1 места в дисциплине «Слалом». Милена Назарова и Валерий Шибеко завоевали золото в дисциплине «Параллельный слалом». Среди спортсменов 13-14 лет 1 место в дисциплине «Слалом» занял Савелий Колотов.

Соревнования прошли в деревне Васильево Приозерского района. За победу боролись более 130 спортсменов в двух дисциплинах: слалом и параллельный слалом.

В апреле Ленинградская область примет финал Кубка России по горнолыжному спорту.