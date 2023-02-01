Олимпийские успехи

Проведение Специальной Олимпиады в Казани позволило объединить 1600 атлетов из 59 регионов России, а также из братской Беларуси Это масштабное событие стало альтернативой Всемирным играм Специальной Олимпиады, право на проведение которых цинично отняли у нашей страны в 2022 году. Справедливость восторжествовала: спортсмены с особенностями интеллектуального развития всё-таки приняли участие в большом празднике спорта, выступили на максимуме возможностей и добились ярких побед!

Все соревнования проводились по специальной модели: атлетов распределили по группам от 3 до 8 человек, в соответствии с их психофизическими возможностями и спортивными навыками. Таким образом, победителем в своём дивизионе мог стать участник даже с самыми серьёзными ограничениями здоровья! Эта гуманная модель используется только на Специальной Олимпиаде.

Одной из лучших команд на Играх в Казани стала сборная Ленинградской области. Наша дружина состояла из взрослых атлетов, проживающих в Гатчинском психоневрологическом интернате, учащихся Сиверской школы-интерната (они тренируются в СШОР «Ника»), команды социального проекта ФК «Волки» из Волховского района. Отдельно стоит отметить выступление в лыжных гонках Игоря Кириллова из Гатчинской спортивной школы, завоевавшего сразу два «золота».

Сборная Ленинградской области выступила в соревнованиях по настольному теннису, бадминтону, бегу на снегоступах, футзалу и лыжных гонках. Честь региона защищали 16 атлетов и 5 тренеров. По итогам игр в медальной копилке команды оказались 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

– Уровень подготовки спортсменов на Единых Играх очень высокий. Многие ребята тренируются в спортивных клубах и школах, поэтому конкуренция очень серьёзная, – рассказал нам руководитель организации «Специальная Олимпиада Ленинградской области» Алексей Пикалёв.

Награды высшей пробы команде ленинградцев принесли лыжник Игорь Кириллов, бадминтонистки Ольга Румянцева, бегун на снегоступах Александр Лебедев. В шаге от победы на самых зрелищных соревнованиях – футбольном турнире – остановилась футбольная команда «Волки», завоевавшая «серебро». Но самое главное, что все атлеты получили уникальный опыт выступления на международном уровне: Специальная Олимпиада – это те соревнования, где по определению победителем становится каждый спортсмен!

Медальный зачёт сборной Ленинградской области

Золото:

Игорь Кириллов – лыжные гонки на 1000 и 2500 метров

Ольга Румянцева – бадминтон, одиночный разряд

Ольга Румянцева– бадминтон, смешанный разряд

Александр Лебедев – бег на снегоступах, 200 метров

Серебро:

ФК «Волки» – соревнования по футзалу

Галина Граховская – бадминтон, одиночный разряд

Екатерина Кошевая – настольный теннис

Александр Лебедев, Екатерина Решетникова – бег на снегоступах, эстафета

Бронза:

Анжела Яшина – бадминтон, одиночный разряд

Екатерина Кошевая – настольный теннис

Илья Аверкин – настольный теннис, одиночный разряд

Валерий Смирнов – настольный теннис, одиночный разряд

Илья Аверкин и Валерий Смирнов – настольный теннис, парный разряд

Ольга Румянцева, Галина Граховская – бадминтон, парный разряд