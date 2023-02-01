Векторы школьного воспитания

Всех приветствовали председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых и директор Войсковицкой школы № 1 Татьяна Артюх. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поблагодарила руководителей учреждений образования за совместную работу в минувшем году и с честью выдержанный жизненный экзамен:

- Очень важно было не растерять свои жизненные принципы… Сегодня во главе угла стоит воспитание гражданина и новые стандарты, которые необходимо внедрить и сделать все возможное и невозможное, чтобы система образования Гатчинского района оставалась лидером в Ленинградской области – и не только. Мониторинг, который проводился в 2022 году, свидетельствует о том, что, вопреки всем сложностям, мы выдержали экзамен. Управленческие решения, принимаемые руководителями образовательных организаций на протяжении года, говорят о профессионализме наших учителей и талантах, которыми богата гатчинская земля.

Людмила Николаевна подчеркнула, что образовательная среда должна стимулировать и детей, и учителей к саморазвитию и самосовершенствованию, и назвала Войсковицкую школу № 1 одним из примеров комплексной реновации. Кроме того, как рассказала глава администрации, сейчас в Гатчине последовательно воплощаются в жизнь все намеченные в сфере образования планы. Продолжается ремонт 4-й школы:

- Очень непростой, финансово затратный объект, но мы рассчитываем, что в 2024 году ребята вернутся в свою обновленную школу. Кроме того, заключен контракт на строительство школы на Аэродроме на 1175 мест, и мы рассчитываем в 2024 году снять нагрузку со 2-й школы, хотя в планах – строительство еще одной школы в этом микрорайоне. Готовится к открытию долгожданный детский сад в Верево. Мы получили технико-экономическое обоснование на пристройку к гатчинскому детскому саду № 13, в работе находится технико-экономическое обоснование на пристройку к лицею № 3 и к школе № 8 в Гатчине.

Школьное самоуправление

Директор Войсковицкой школы № 2 Елена Михайлова выступила с докладом на тему «Ученическое самоуправление как фактор воспитания социального лидерства». По ее словам, ученическое самоуправление – один из самых эффективных способов воспитания социально ориентированных граждан, способных брать на себя ответственность за судьбу страны и самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях:

- На данный момент 90% учеников нашей школы добровольно состоят в детских общественных объединениях: «Орлята России», «Движение первых», «Юнармия». Ученики Войсковицкой школы стали лучшей командой на региональном конкурсе и победителями муниципального конкурса «Лидер XXI века». 10 активных юнармейцев были поощрены путевками в «Артек» и центр «Смена», а за победу в творческих конкурсах четверо учеников Войсковицкой школы № 2 награждены полными комплектами зимней юнармейской формы.

Как рассказала Елена Владимировна, в школе есть своя рок-группа, созданная в рамках ученического совета. При поддержке Войсковицкой администрации совет работает над социальным проектом «Дом кота Семена», в рамках которого будут строиться утепленные домики для бездомных кошек.

Елена Михайлова назвала основные факторы, которые позволили школе получить хорошие результаты. В их числе – вовлеченность администрации в работу ученического самоуправления, неизменная поддержка детей со стороны педагогов, тесное сотрудничество с Войсковицкой администрацией, советом местного самоуправления. Руководители Войсковицкого поселения Евгений Воронин и Руслан Алехин всегда откликаются на просьбы школы.

Немаловажным фактором успеха является и самостоятельность как главный принцип работы ученического самоуправления. Преподаватели, администрация школы дают детям возможность реализовывать свои идеи – совершать ошибки и самим их исправлять.

Также большую роль играет профессионализм и заинтересованность педагога, курирующего ученическое самоуправление в школе, и непрерывность процесса. Как заметила Елена Владимировна, эта работа должна начинаться с первого класса и идти до выпускного:

- Сейчас мы продумываем механизм создания в рамках школьного самоуправления совета выпускников, чтобы ребята, выходя из школы, особенно в первый сложный год, могли всегда прийти в школу, пообщаться, поделиться переживаниями, а также помочь своей школе стать лучше. Начальные классы необходимо привлекать к работе старшеклассников. Сейчас мы участвуем во всероссийском конкурсе ученических советов «Территория Успеха». На втором этапе мы снимали видео, где главную роль сыграла девочка из начальной школы. Процесс запущен.

«Юнармия» и «Движение первых»

Руководитель Районного центра детского творчества Оксана Пугачева рассказала о развитии детских общественных объединений в образовательных учреждениях Гатчинского района. В частности, РЦДТ является местным отделением двух всероссийских детско-юношеских общественных движений: «Юнармии» и «Движения первых».

В мае 2022 года на основании протокола Главного штаба районному центру был присвоен статус Центра юнармейской подготовки – Дома «Юнармии». С целью активного вовлечения школьников в «Юнармию» педагоги РЦДТ разработали дополнительную общеразвивающую программу. Это позволило сформировать в школах района юнармейские отряды, за которыми закрепили инструкторов – педагогов дополнительного образования. В этом учебном году в РЦДТ поступил запрос на разработку программы для дошкольников.

Оксана Андреевна познакомила слушателей с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Его цели – содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации. Предполагается развитие инфраструктуры движения, запланировано финансирование. В Гатчинском районе в лагере «Лесная сказка» запланированы тематические смены на весенние каникулы.

На данный момент более десятка школ Гатчинского района отправили заявки об открытии первичного отделения «Движения первых». Лидерами выступят активисты детского совета, который был создан из лидеров старших классов городских и районных школ.

Заместитель директора по воспитательной работе Пудостьской школы Ирина Щекотова рассказала о центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», созданном в Ленинградской области год назад.

Старший методист муниципальной методической службы Андрей Букас поделился информацией о развитии школьных театров.

Екатерина Дзюба