Жителям области – ИТ-олимпиада

Победители соревнований смогут пройти практику в ведущих российских компаниях, получить возможность трудоустройства, обменяться опытом, войти в базу перспективных и талантливых ИТ-специалистов. А российское программное обеспечение и технологии, лежащие в основе конкурсной программы, получают дополнительную популяризацию среди российских пользователей и разработчиков.

Направить заявку необходимо до 28 февраля на сайте https://world-it-planet.org/. Отборочные этапы пройдут c 1 февраля по 30 апреля в онлайн-формате. Международный финал состоится с 26 по 29 мая в очном формате.

Программа состоит из 16 конкурсов, в том числе по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям.

Регистрацию на олимпиаду прошли 2 образовательных организации и 13 участников из Ленинградской области.