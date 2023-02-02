Архитектура Ленобласти — всей России

Распоряжение о проведении в 2023 году заседания Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации на территории региона подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Съезд планируется провести летом.

«Ленинградская область богата своей архитектурой: в нашем регионе насчитывается около пяти тысяч объектов культурного наследия. В то же время активно внедряем новые архитектурные практики, разрабатываем концепции пространственного развития, которые заимствуют в других регионах. Нам есть, что показать и чем поделиться с главными архитекторами субъектов. В то же время мы готовы применять лучшие практики других регионов России и обмениваться опытом, поэтому ждем коллег летом в Гатчине, Выборге и Ивангороде этим летом», — рассказал Александр Дрозденко.

Заседания Совета Главных архитекторов субъектов Российской Федерации проводятся дважды в год: летом — в одном из регионов, а осенью в Москве. Мероприятие проходит под эгидой союза архитекторов России, который отметил свое 90-летие в 2022 году.

Ранее на международном фестивале «Зодчество» проекты благоустройства Ленинградской области отметили дипломом Союза архитекторов России в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения». Наградой также удостоились проекты «Игора-Драйв», туристическая деревня «Мандроги» и сеть отелей эко-парка «Вереск».