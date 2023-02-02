Молодёжь Ленинградской области танцует «Случайный вальс» в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве.

В честь знаковой даты Молодёжка Народного фронта проводит по всей стране акцию «Случайный вальс». Это уже знакомый жителям страны танцевальный флешмоб, присоединиться к которому может любой желающий.

В Ленинградской области акция проходит сразу в 6 районах. В Тосно молодежь станцевала на главной площади города, а в Волосовском районе ребята вальсировали перед учениками Клопицкой основной общеобразовательной школы. Так же акция прошла в селе Рождествено Гатчинского района, в посёлке Ям-Тёсово Лужского района, деревне Иссад Волховского района и в городе Всеволожск.

Цель акции - сохранение исторической памяти и преемственности поколений. «Случайный вальс» напоминает о важном событии Великой Отечественной войны – битве под Сталинградом, которая положила начало разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в 1943 году.

Акция проходит на центральных улицах российских городов, в парках, на бульварах и в скверах, на вокзалах и в аэропортах. Вместе с профессиональными танцорами, студентами и школьниками участники «Молодёжки Народного фронта» танцуют под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс». Песня написана спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве. Она рассказывает о любви военного летчика Василия Васильева и девушки Зинаиды, которые встретились в одном из прифронтовых городов и успели станцевать только один танец.