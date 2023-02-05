Вокруг происходят такие необыкновенные, неординарные, касающиеся нас всех события, и в большом мире, и в нашей стране, и прямо вокруг нас, совсем близко с нашим домом и с людьми, которых мы знаем, что само собой все разговоры и мысли все равно сводятся к этим событиям и вертятся вокруг них.

Можно еще, словно стесняясь, называть эту войну СВО, но, на самом деле, это, конечно же, полномасштабная война.

Войну эту мы, вроде, и ждали, но не верили, не хотели верить, отказывались думать, что такое может случиться. Слушали пророчества Жириновского и покровительственно улыбались, считая, что это, как всегда, просто болтовня, ради красивого словца. А оказалось, что все вдруг взяло и произошло. Случилось.

Полномасштабная война России с Украиной. А заодно еще с половиной мира. Все вокруг смешалось, и мир сошел с ума. Можно говорить, что воюем не с Украиной, а с какими-то нацистами, засевшими там, но ведь и в Германии в свое время сидели нацисты, а воевали мы все-таки с Германией.

Как это случилось, что на Украине вдруг запретили русский язык, русскую культуру и вообще все русское? Откуда взялось презрение и чувство превосходства одних над другими?

Понимаю и принимаю, что у каждого есть своя ПРАВДА. ПРАВДА Германии – это сильная Германия, ПРАВДА США – это сильные США, и нет никакого дела до других. ПРАВДА России – это сильная, экономически мощная, независимая Россия. Правда эта порой неизбежно вступает в противоречия с другими правдами других стран. Не может не вступать. И нужно договариваться каждому со всеми и всем с каждым. Договариваться до драки, но, если не получилось до драки, и не получается во время, то придется ждать окончания, закончить ее, как можно скорее, и все равно придется договариваться. А на кону стоит очень много. Очень.

Есть ли исторические примеры подобных ситуаций? Конечно, нет ничего нового под солнцем. И примеров очень много. Чаще всего сейчас вспоминают Крымскую войну 1853 – 1856 годов, что, действительно, похоже. Но напомню «благожелателям», что после завершения этой крайне неудачной для России войны, уже через несколько лет страна поднялась, оправилась и все отыграла.

Можно ли было избежать этой ситуации? Наверняка. Но какие варианты были, чтобы всего этого не случилось?

Вариант 1. Стерпеть. Молча наблюдать за тем, как вокруг твоего дома собираются не очень дружественные вооруженные компании. Кое-кто открыто угрожает, приговаривая, что вот сейчас еще немного, и они покажут тебе, где раки… Другие молчат, держат руки за спиной и тесно надвигаются, вплотную, при этом не трогают открыто. Вроде, мы первыми не начинаем. Вперед посылают «застрельщиков», самых мелких, вредных и крикливых провокаторов, за которыми уже стоят крепкие, накачанные и вооруженные, с готовыми лозунгами, что маленьких обижать нельзя. Они ждут момента, чтобы завизжать, что, мол, маленьких обижают! Все, как в подворотне хулиганского квартала.

Но ты должен терпеть, чтобы не провоцировать, оправдываться, что, мол, не виноват, они сами, а я бы никого бы никогда бы… И при этом, конечно, чувствовать себя виноватым. Всегда. Во всем. Перспектива не сильно радует.

Вариант 2. Уговорить-таки «партнеров» не приближаться так близко, нарисовав им очередную красную линию. Зачем им нужно так близко? Боятся нас? Так мы же, вроде, разоружились. Давайте договариваться. Все равно боятся? Опять договариваться! Не получается… Они говорят, что у них общество демократическое и могут они поэтому делать, что хотят, и мы им не указ! Что тогда? Или вариант 1, или вариант 3.

Вариант 3. Сказать, что приближаться, да еще и с угрозами к нашему дому, к моему забору, границе не следует. И, если вы не прислушаетесь, то я… Что? Начнем переговоры? Пришлю еще одно, на этот раз последнее, практически, предупреждение? Обижусь? Расскажу все бабушке (Генеральному секретарю ООН)? Не буду с вами играть и разговаривать? Или просто дам в ухо тому, кто подойдет первым. Так ведь они же этого и хотели и ждали! Они хотели этой драки, ждали ее и все делали, чтобы она началась, и чтобы мы первыми начали, чтобы мы были явно агрессорами. Это такой ход, прием, игра: провоцировать тебя до белого каления, а потом, когда ты сорвешься и дашь в ухо кому-нибудь, то виноват, конечно же, будешь ты! Причем припомнят тебе сразу все, проучить, научить и наказать тебя будут пытаться тоже все. Не получается сразу, будут пытаться организовать осаду, блокаду, санкции. Главное, наказать! Плохо от этого может быть всем. Очень плохо России и Украине. Не плохо тем, кто далеко, за морями-океанами, еще и зарабатывает на продаже оружия, подает камни и подбрасывает дрова.

Интересно, а они там изучали историю? Или они думают, что все будет не так, как раньше, а как-то иначе, и чаша сия минет их? Почему они уверены в своих силах, ведь все это уже было, и не раз, в сложных многовековых взаимоотношениях Европы, и не только Европы с Россией? И каждый раз, после рек пролитой крови, отстраивались города и села, обрабатывались поля, укреплялись границы, и жизнь входила в привычное русло. Почему же, зная все это из истории, нельзя было просто договориться? Почему не поверили в то, что кто-то способен ответить?

Сейчас уже сложно, да, наверное, просто невозможно распутать все узлы, которые вязались на просторах наших стран, на уличных баррикадах, в факельных маршах со свастиками, в детских садах, школах и университетах, на дебатах и заседаниях парламентов разных стран, в коридорах дипломатических представительств и в тихих кабинетах разведок и контрразведок. Да это расследование ничего уже не может изменить. Общественное мнение сложилось, а любые вновь появляющиеся факты будут поданы под таким углом, что они станут отрицать самих себя и отличить правду от лжи можно будет только при большом желании (чего не наблюдается у коллективного Запада) или невозможно вообще.

Интересно, что среди моих друзей существует некое единство мнений, что мы были поставлены в условия, в которых выбирать было не из чего. Решение было одно. Отмечу, что это мнение превалирует у тех, кому 60+. А молодежь часто рассуждает иначе. Почему? Может, потому, что наши отцы и деды поголовно воевали, мы это помним и гордимся той Победой, а для следующих поколений – это, как для нас война 1812 года? Далекая и, как будто, не такая и важная. Может, потому, что для некоторых закрывается Европа, и в Париж на Рождество уже не уехать? Закрылся Макдональдс? Уходят с рынка престижные иномарки? Для нас это ничего не меняет, не было раньше и нет! Все привычно, ушли и ушли! А вместо Парижа поехать в Ярославль - просто за счастье!

НО почему кое-кто говорит, что это не их война? Почему порой пытаются всеми силами «отмазаться» от армии те самые примерные ребята, которые, учась в школах и гимназиях, побеждали на олимпиадах, за счет государственного бюджета занимались в университетах? Как они, эти умники и умницы, собираются рассчитываться с этим самым государством и отрабатывать потраченные на них средства? Или они считают, что все их знания снизошли на них с небес, без помощи преподавателей и всей российской системы обучения?

Я не говорю о таком странном душевном качестве, как ПАТРИОТИЗМ. Объяснить его логикой у меня не получается. Патриотизм существует на уровне чувственном, как ЛЮБОВЬ. А рассказать, что же такое любовь, ясно и понятно, пока ни у кого, по-моему, не получилось. Можно было бы подумать, что этого чувства нет в душе у поколения подобных молодых людей, этих юных пижонов, не имеющих корней, потребителей, эгоистов, ребят расчетливых, прагматичных, скуповатых, если бы не многочисленные примеры героизма тысяч и тысяч их ровесников.

Я счастлив тем, что я из другого времени, что среди моих друзей нет расчетливых и прагматичных персонажей. Один мой товарищ, художник и педагог, возрастом за семьдесят, сказал мне: «Ты знаешь, я хотел пойти добровольцем, но не берут, говорят: старый. А то, что происходит на Украине, то, что и как они говорят о России, оскорбляет и унижает меня, терпеть это я не хочу».

А ведь и такое случалось в истории: помните, как поэт и романтик, чудак Николай Гумилев ушел воевать еще в первую Мировую, а умные политики-оппозиционеры в это время, живя на европейских курортах, агитировали за поражение своей Отчизны.

Не знаю точно, каких масштабов достиг нацизм на Украине, как, впрочем, и в разных других странах по всему свету. Но уверен, что при этом на Украине миллионы честных, душевно чистых людей. Так же, как подобные добропорядочные люди жили в Германии в 30-х годах XX века, оказавшись вовлеченными, втянутыми в гигантскую воронку, засосавшую их страну, вместе со всей Европой в трагическую бездну.

Но как разобраться, на стороне света или тени ты сам и близкие тебе по духу люди? Ведь с обеих сторон звучат похожие призывы, лозунги, теории. Давайте посмотрим внимательнее на «демократию» на той стороне, активно выступающую против нашей страны. За симпатичным фасадом Эйфелевой башни, венецианских каналов и немецких аккуратных парков не очень-то и прячутся, а иногда и нагло лезут на передний план такие экземпляры, на которые смотреть хочется не очень. На взгляд сторонников традиционных ценностей, в глаза бросается агрессивная бесовщина (хотя бесовщина всегда агрессивная), содомия, разрушение того, на чем держались цивилизации, в том числе и институт семьи, основу жизни человечества на протяжении тысяч лет. Потеря этих ценностей погубила в свое время, привела к упадку и деградации ушедшие в небытие и империи, и демократии.

Самое интересное, что неприятие этих извращений, воспринимается как атака на демократию. По мне, все интимные желания, мечты и фантазии – интимны и не выпячиваются. Вроде, как это не прилично. И никакая из главных религий на Земле не поддерживала никогда подобное, как ведущее к вырождению. Любопытно было бы проследить связь подобных российских движений к оппозиции. И, если такая связь есть, можно было бы сделать определенные выводы.

Говорят, что каждому поколению в нашей стране достается война. Допускаю. Эта война началась странно. И причина в совершенно не верной оценке ситуации во внутренней жизни Украины и в полной наивности (что звучит странно) командования российской армии и политиков. Они по-детски полагали, что, конечно же, там нас ждут, не дождутся, что думают все точно так же как мы, любят и ненавидят тоже, и, как мы, определяют добро и зло. Но оказалось, что десятилетия подготовки не прошли даром, и с той стороны не стали церемониться и встретили наших улыбающихся ребят не хлебом-солью, а как противников и оккупантов. А когда иллюзии прошли, унеся с собой тысячи жизней, началась война.

А как же тысячи и тысячи уехавших из страны в военное время? И такое бывало, перетерпим, переболеем. Забудем? Кого-то забудем, а если и будем помнить, то не добром, а с сожалением и вычеркнем их номера телефонов из списка друзей и знакомых. Пусть у них складывается другая жизнь, нас это не будет касаться. Никогда. Печально, конечно, но нет другого выхода. Захотят вернуться? Пусть приезжают, устраиваются. Мы простим, конечно, но, не знаю, поверим ли до конца. В России ведь говорят о друзьях, что с ними, хоть в разведку. А с этими?

Страна наша будет жить дальше, залечит раны, утихнет боль, и новое поколение заменит тех, кто не захотел, не смог, выбыл. Ряды сомкнутся (простите за высокий стиль), жизнь продолжится. Талантливые молодые ребята заменят уехавших программистов, которых искренне жаль (в отличие от деятелей культуры, возомнивших, что они и есть культура). И все будет на нашей земле, будут рождаться, как и всегда, талантливые дети, математики, физики, изобретатели. Восстановятся и будут строиться новые города, на очищенных от снарядов полях созреют урожаи и зацветут сады. И русское искусство, как уникальное явление мировой культуры, будет жить, развиваться и меняться вместе с самой жизнью, как и должно быть в здоровом обществе. Все будет!