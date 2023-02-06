ГИМС МЧС предупреждает: выходить на лёд опасно!

С начала 2023 года на водных объектах Ленинградской области спасено 12 человек!

Ежедневно сотрудниками Гатчинского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России проводятся профилактические рейды по водоемам Гатчинского, Волосовского и Тосненского районов. Цель таких мероприятий – в очередной раз напомнить людям об опасности выхода на лёд. Также во время профилактических рейдов проводится оценка ледовой обстановки, выявляются места выхода любителей подлёдного лова.

Во избежание трагических случаев, предупреждаем:

- Очень опасно выходить на лёд водоёма, если он тоньше 7 см. Надёжный лёд обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.

- Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, вблизи сброса сточных вод с промышленных предприятий и произрастания водной растительности. Чрезвычайно ненадёжен лёд под снегом и сугробами, под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоём ручьёв и рек.

- Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лёд!

Для любителей подлёдного лова:

1. не следует пробивать несколько лунок рядом;

2. опасно собираться большими группами в одном месте;

3. не стоит рисковать и ловить рыбу возле промоин;

4. обязательно нужно взять с собой верёвку длиной 12-15 метров.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения 112 или 101. По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.





Фото freepick.com