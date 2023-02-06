Ленобласть открывает гоночный сезон
С 10 по 12 февраля Ленинградская область примет соревнования Баха «Россия – Северный лес», которые откроют гоночный сезон и серию чемпионата России по ралли-рейдам-2023.
Спортсмены стартуют на автодроме «Игора Драйв». Маршрут 2023 года проложен по дорогам Выборгского и Приозерского района. За три гоночных дня участники преодолеют более 600 км дистанции, включая 390 км спецучастков.
В этом году на старт выйдут сильнейшие спортсмены из России и Белоруссии, среди которых действующие чемпионы России — экипажи Владимира Васильева и Олега Уперенко, Антона Мельникова и Антона Николаева, женский дуэт Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой и дуэт братьев Горьковых, которым составят серьезную конкуренцию более двух десятков экипажей.
11 февраля зрители смогут наблюдать за стартом спецучастка и скоростными маневрами автомобилей, а также посетить сервисный парк ралли и боксы — увидеть пилотов-покорителей ралли «Дакар», призеров и победителей ралли-марафонов «Шелковый путь», «Африка Эко Рейс» и этапов чемпионата мира.