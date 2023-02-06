Отчёты муниципалитетов за 2022 год: госпрограммы дают стабильное развитие

«Во всех поселениях, где прошли собрания, работа глав признана удовлетворительной. И это не просто формальная оценка, поскольку за цифрами отчетов стоит большая работа местных властей по улучшению жизни поселений: развитию социальной и культурной сфер, поддержке предприятий, совершенствованию дорожного и коммунального хозяйства, расселению аварийного жилья и благоустройству», ― подчеркивает председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Одним из лучших в Ленинградской области по работе с государственными программами в 2022 году признано Сяськелевское сельское поселение. Самым масштабным проектом там стало комплексное благоустройство территории у Дома культуры в деревне Сяськелево в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», реализованное за 11 млн рублей. На ремонт и развитие дорожного хозяйства в прошлом году было направлено 6,6 млн рублей и 4,4 млн ― на благоустройство дворовых территорий.

Отчетная кампания продолжается.