С 1 февраля в библиотеке работает выставка работ художника Александра Малова «Пока мы живы, жив и ты!»

Александр Николаевич Малов родился 22 декабря 1956 года в селе Орлино Гатчинского района. С детства любил рисовать и делать различные вещи собственными руками. В 14 лет Александр самостоятельно изготовил мольберт и стал писать маслом.

Три года он провел в Москве, где служил, учился, а самое главное - обошел все выставки и творческие мастерские. Этот период окончательно определил дальнейшее направление в его жизни – живопись.

В 1985 году Александр Малов переехал жить в поселок Сиверский. Находясь в этом уникальном месте, где творили великие художники, писатели и поэты самых разных времен, трудно не поддаться соблазну попробовать приблизиться к великому и вечному. Ему всегда было интересно узнавать что-то новое, непознанное.

Более 15 лет Александр Малов работал художником-оформителем в художественной мастерской в поселке Сиверский, где прошел очень серьезную школу мастерства. Знакомство с замечательными сиверскими художниками Михаилом Сазоновым, Александром Златкиным и Иваном Радюкевичем значительно повлияло на его дальнейший творческий путь.

Художник создал более тысячи работ в различных техниках и жанрах. Он был участником ежегодных выставок в Сиверском, Санкт-Петербурге, Москве и за пределами нашей Родины. Работы Александра Малова представлены в частных и музейных коллекциях России, Франции, Германии, Великобритании, США, Финляндии, Швеции, Нидерландов, Филиппин и Австралии.

7 февраля исполняется год, как Александр Николаевич Малов завершил свой земной путь. Он говорил о себе: «Я счастливый человек, меня окружают замечательные люди, с которыми и интересно, и комфортно находиться, а главное – есть чему учиться».

По информации Сиверской библиотеки им. А.Н. Майкова