Суду — век

«Ленинградская область с судом практически ровесники. За эти сто лет менялась страна, Ленинградская область, сам суд, но не менялись лишь две вещи. Первое — это вера людей в справедливость Ленинградского суда. Неважно, гражданское это дело, уголовное — вера в суд была, есть и остаётся. А второе — не менялся подход и судей, и помощников, и всего коллектива к принятию решений. Во главе всегда были справедливость, честность и порядочность», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем поздравлении.

Глава региона наградил областной суд в лице его председателя Геннадия Перфильева за заслуги в области совершенствования правосудия и за личный вклад в этот процесс.

Для сотрудников Ленинградского областного суда выступил Ленинградский симфонический оркестр во главе с маэстро Михаилом Голиковым, а также солист оперного театра Василий Герелло.