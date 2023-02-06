Узнать о долгах – просто!

Количество посещений банка данных исполнительных производств составило 150 977, гражданами скачано 37 700 квитанций на оплату задолженности.

Напоминаем, что данный электронный сервис функционирует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области (http://r47.fssp. gov.ru) в разделе «Сервисы». Он позволяет получить информацию о должниках - физических и юридических лицах, не выходя из дома. Поиск ведётся по фамилии, имени, отчеству и дате рождения гражданина или по наименованию и адресу организации. Также можно осуществить поиск по номеру исполнительного производства/ документа.

ФССП России не хранит и не передает третьим лицам персональные данные, введённые пользователями в форму поиска.

Управление рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в банке данных исполнительных производств, погасить задолженность посредством портала Госуслуг в онлайн-режиме с помощью доступных платёжных систем.

Кроме того, у должников имеется возможность скачать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами, распечатать её и оплатить задолженность в ближайшем отделении банка.