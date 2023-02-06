Узнать о долгах – просто!
Жители Ленинградской области активно пользуются электронными ведомственными сервисами, размещёнными на официальном сайте Управления. За 2022 год посещаемость официального интернет-сайта территориального органа составила 665 239 просмотров.
Количество посещений банка данных исполнительных производств составило 150 977, гражданами скачано 37 700 квитанций на оплату задолженности.
Напоминаем, что данный электронный сервис функционирует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области (http://r47.fssp. gov.ru) в разделе «Сервисы». Он позволяет получить информацию о должниках - физических и юридических лицах, не выходя из дома. Поиск ведётся по фамилии, имени, отчеству и дате рождения гражданина или по наименованию и адресу организации. Также можно осуществить поиск по номеру исполнительного производства/ документа.
ФССП России не хранит и не передает третьим лицам персональные данные, введённые пользователями в форму поиска.
Управление рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в банке данных исполнительных производств, погасить задолженность посредством портала Госуслуг в онлайн-режиме с помощью доступных платёжных систем.
Кроме того, у должников имеется возможность скачать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами, распечатать её и оплатить задолженность в ближайшем отделении банка.