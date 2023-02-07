7 февраля - День огнетушителя

История создания огнетушителя исчисляется 17 веком. Первыми прообразами этого устройства были стеклянные колбы с водой. В начале XVIII столетия появились бочковые огнетушители. В 1815 году устройства для тушения пожаров начали наполнять растворами калия, квасцы, мыльным раствором. В 1816 году англичанин Д. Мэнби придумал огнетушитель в виде металлического цилиндра, из которого под воздействием воздуха выливалась вода. 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров.

В России в конце XIX века изобретатель Н.Б. Шефталь придумал взрывной огнетушитель «Пожарогаз». Устройство представляло собой шестигранную емкость, заполненную противопожарными (гасильными) веществами. Внутри коробки также находился картонный стакан с солями и патрон с порохом. От него наружу вводился бикфордов шнур с пороховой ниткой. В 1904 году инженер россиянин А. Лоран изобрел пенный огнетушитель. Позже возникли порошковые и углекислотные огнетушители.

Современные огнетушители делятся на три основных вида. Очень распространены порошковые огнетушители. Они могут потушить почти все существующие типы возгорания, но если с их помощью придется тушить воспламенившуюся технику или другое оборудование, то восстановить эти приборы будет уже нельзя. Углекислотные огнетушители зачастую покупаются для офисов и автомобилей. Он справится даже с возгораниями, которым не нужен воздух. Воздушно-пенный огнетушитель отлично устранит горение твердых материалов, но им нельзя тушить возгорания, где может быть электричество, так как тушащие вещество содержит воду. Первые два вида огнетушителей нужно заправлять один раз в пять лет, последний - раз в год. Если срок годности огнетушителя истек, устройство можно использовать в качестве тренировочного средства.

Для борьбы с пожаром в начальной стадии существуют различные виды ручных огнетушителей, которые позволяют эффективно бороться с огнем. Имея огнетушитель в квартире, гараже, автомобиле, на даче, каждый может справиться с огнем до приезда пожарных машин и не позволит ему разгореться.

Каждый человек должен знать, как устроен и как действует огнетушитель, уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарных.

В день огнетушителя, напоминаем Вам о необходимости проверки наличия, срока годности и состояния первичных средств пожаротушения у Вас дома и в автомобиле.