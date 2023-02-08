Деревянные сказки Андрея Бибкова

Андрей Ефимович занимается резьбой по дереву и капу с 23 лет. Композиции придумывает сам. В основе этого вида творчества лежит нелегкая и кропотливая работа, отнимающая много времени, но дарящая взамен настоящую красоту. Но Андрей Бибков влюблен в свое дело, да и руки у него золотые.

Лесная нимфа, медведи, кабаны и волки — каждый из лесных жителей, «позировавший» мастеру, буквально «выписан» в дереве и обладает своим собственным характером. Среди персонажей, к которым обращается Андрей Бибков — не только звери и мифические существа, но и люди. Мальчик с вёслами, мужичок, встретивший в лесу медведей, дедушка и бабушка, сидящие рядышком на деревенской лавочке — все они словно наполнены живым теплом и любовью, исходящими от мастера. Хороша и искусная, сложная резьба на традиционных предметах быта.

Можно только подивиться неуемной фантазии Андрея Ефимовича и порадоваться его мастерству, благодаря которому возрождается исконно русское народное ремесло.





По информации поселковой библиотеки и Дома культуры поселка Дивенский