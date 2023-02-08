Как избежать проблем при оформлении развода?

Развод без суда

Самая простая процедура развода — без судебного разбирательства. Она возможна в том случае, если супруги разводятся по обоюдному согласию, оба хотят и могут предпринимать необходимые для этого действия, оба являются дееспособными и не имеют несовершеннолетних детей.

Если все условия соблюдены, достаточно подать заявление и оплатить госпошлину. Заявление можно подать общее (от обоих супругов) или раздельно два документа (один супруг оформляет заявление, выбирает место и дату развода, а другой подтверждает это решение).

Оформить заявление можно в любых органах ЗАГС (по месту жительства одного из супругов, или в том, где регистрировался брак) или онлайн на госуслугах (в этом случае необходимо будет заверить заявление электронной подписью). Также требуется оплатить госпошлину за каждого из супругов.

В выбранное время можно приехать по месту расторжения брака и получить свидетельство о разводе. На этом процедура считается завершенной, а бывшие супруги — «свободными» людьми.

Так же проста процедура в том случае, если у пары есть дети, но они уже совершеннолетние.

Что делать, если один из супругов не может подать или поддержать заявление

Такая ситуация может сложиться в нескольких случаях:

- Второй супруг осужден к лишению свободы на срок 3 года и более.

- Второй супруг признан пропавшим без вести.

- Второй супруг признан недееспособным.

В этом случае брак должны расторгнуть по заявлению одного из супругов, но потребуется, конечно, доказать, что есть обстоятельства, которые позволяют это сделать (то есть, приложить документы, подтверждающие одно из перечисленных выше обстоятельств).

Развод с судом

Рассматриваются подобные дела в мировом или районом суде.

В мировой суд стоит обращаться в следующих случаях:

- У пары есть ребенок, но родители договорились, с кем он останется, где будет жить и как будет общаться со вторым родителем.

- Совместно нажитое имущество либо незначительно (до

50 000 рублей), либо поделено полюбовно по предварительной договоренности, и ни у одной из сторон нет притязаний, на которые другая не согласна.

Если ситуация отлична от описанных выше, то обращаться надо в районный суд.

Список документов при таком расторжении брака оказывается расширен, помимо заявления и справки об оплате госпошлины также требуется приложить:

- Свидетельство о рождении детей.

- Документы о праве собственности, чеки, квитанции, другие документы, свидетельствующие о том, кому должно достаться имущество.

Если в деле задействован юрист и он от лица одного из супругов совершает какие-либо действия, то требуется доверенность.

В исковом заявлении следует указать все значимые сведения:

- Требования к суду (собственно расторжение брака).

- Притязания относительно раздела имущества с обоснованием.

- Притязания относительно воспитания несовершеннолетнего ребенка с обоснованием.

Чем точнее и полнее все пожелания будут сформулированы сразу, тем больше вероятность, что не потребуются дополнительные пояснения и документы.

Суд должен устанавливать справедливое и соответствующее закону решение, но при этом защищать более уязвимую сторону (например, супруга, которому без видимой причины не дают развод), а также несовершеннолетних детей.

Могут ли отказать в разводе

В общем случае нет, если хотя бы один из супругов выражает желание расторгнуть брак. Но есть обстоятельства, которые могут отложить развод. Например, если женщина беременна и отказывается дать согласие на развод, придется ждать до того момента, как ребенок родится и ему исполнится год. Только после этого отец сможет повторно подавать заявление на развод, если у него сохранится желание расторгнуть брак.

Что делать, если заявление подали, а потом передумали разводиться

Пока развод не оформлен, супруги могут помириться и передумать разводиться. В некоторых случаях суд даже дает определенный срок (три месяца или другой) на то, чтобы разобраться в своих отношениях. Если примирение произошло, заявление можно забрать, развод не состоится. Как показывает практика, в некоторых случаях так и происходит, поэтому важно давать время на то, чтобы горячие чувства остыли и люди могли рассуждать здраво.





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