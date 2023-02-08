На суде истории

Суд идёт!

Люди в чёрных судебных мантиях и военной форме времен Великой Отечественной войны понемногу заполняют зал заседаний областного правительства. Здесь есть даже вооружённый караул – офицеры в белых касках чеканят шаг по блестящему паркету, привлекая внимание удивлённых зрителей. Хотя, казалось бы, чем в этой жизни можно удивить работников областной администрации…

Всех нас ждёт путешествие сквозь время – в далёкий ноябрь 1945-го года. Именно тогда в немецком Нюрнберге состоялся международный судебный процесс по делу главных военных преступников 20-го века – руководителей фашистской Германии. Историки отмечают: современники видели в месте проведения трибунала определённый символизм. Нюрнберг многие годы был цитаделью фашизма, свидетелем съездов национал-социалистской рабочей партии. Но после сокрушительного поражения, нанесённого советской армией, верхушку Третьего рейха ждал суд – справедливый и безжалостный. На скамье подсудимых тогда оказались 24 обвиняемых, в числе которых – Геринг и Гесс, Кейтель и Риббентроп…

Воссоздать события исторического процесса вызвались студенты Санкт-Петербургского юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации. Говоря проще – будущие прокуроры, которые совмещают учёбу с занятиями в театральном кружке своего вуза. Кто-то скажет: а зачем прокурорам театр? Но мы возразим: ораторское мастерство, чувство слова, уверенность в себе – именно на этих качествах зиждется облик служителей Фемиды.

Создатели спектакля смогли погрузить зрителей в атмосферу послевоенной Германии с минимальным привлечением декораций или атрибутики. Президиум зала заседаний превратился в трибуну обвинителей, кафедра – в место допроса обвиняемых. Театральная магия сработала: суд начал свою работу.

Да судимы будете

– Вызывается Герман Геринг. Перед началом судебного следствия вы должны заявить о своей виновности или невиновности.

– Перед тем я хочу зачитать своё заявление.

- Подсудимый не имеет права сейчас произносить речи. Вы виновны или не виновны?

– По сути предъявленного мне обвинения… я заявляю, что невиновен.

Конечно, «Герман Геринг» у трибуны – совсем молодой человек, с открытым и честным лицом. Внешне он мало напоминает стареющего немецкого маньяка, просидевшего все дни трибунала с пренебрежительным, скучающим видом. Но зрителям почему-то не оторваться от слов и действий актёра. Наверное, потому что перед нами документальный театр: ожившая стенограмма суда, возможность своими глазами увидеть события семидесятилетней давности.

Ты сидишь и думаешь: ведь не только Геринг не признал своей вины. Никто из представших пред судом фашистов не нашёл в себе смелости покаяться в содеянном. В развязывании войны, геноциде мирного населения, создании концлагерей, страшных опытах над людьми… С таким вероломством человечество в своей истории ещё не сталкивалось.

– На процессе рассматривались самые страшные преступления против человечества, – говорит Михаил Лебединский, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области. – Мы видим на конкретном примере, насколько может опуститься человек и целая нация. К сожалению, сегодня похожие события повторяются – всё потому, что не была сделана работа над ошибками. И многие страны, которые когда-то освободил Советский Союз, отказываются помнить про этот факт.

А перед зрителями суда, как перед свидетелями, проносятся всё новые и новые доказательства вины фашистов. Ужасы «Освенцима», убийства женщин и детей, показания очевидцев, которые чудом уцелели во времена немецкой оккупации.

– Мы прибыли рано утром по железной дороге. Из вагонов выгоняли наружу ударами прикладов. В январе свирепствовал мороз, и мы сразу поняли, как мало надежд уйти отсюда живыми... Матерей и маленьких детей отправили в газовые камеры, – звучат показания бывшей заключённой Освенцима.

Казалось бы, всё это мы знаем ещё со страниц школьных учебников истории. Однако в формате театральной реконструкции каждая сцена воспринимается максимально живо, с сердечным трепетом. Тут у тебя получается и понять, и прочувствовать трагедию каждой жертвы.

Чтобы помнили

Будущие юристы смогли не только убедительно воплотить на сцене события судебного процесса. Нашлось место и для художественных образов. Например, неожиданностью стала концовка спектакля. Студентка третьего курса Екатерина Голованова в образе женщины, измученной войной, прочла стихотворение «Варварство» Мусы Джалиля. В её голосе звучала сила, горечь потерь, требование восстановить попранную справедливость. Строки поэта, погибшего в застенках гестапо, по-настоящему растрогали зрителей.

– Удивительная реакция аудитории, мы сами почувствовали, что погружаемся в то время, – призналась нам Екатерина. – Мы гордимся спектаклем. Проделана большая работа: изучались архивы, исторические детали. Конечно, в процессе репетиций добавляли что-то от себя…

На поклоне зрители встречали артистов стоя, не скрывая слёз.

– Нюрнбергский процесс остаётся главным судом над нацистами, он касается и преступлений, совершённых на нашей земле. Три фронта – Ленинградский, Волховский, Карельский, более 1140 дней шли бои на территории нашей родной Ленинградской области, почти 900 дней длилась блокада Ленинграда, – напомнил зрителям заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Он также отметил работу Прокуратуры Ленинградской области и Ленинградского областного суда, которые в конце 2022 года признали геноцидом действия фашистских захватчиков в отношении мирного населения Ленинградской области. Тогда наши юристы провели колоссальную работу по сбору доказательств, включая изучение тысяч архивных документов, хроники, сбор уникальных показаний свидетелей. Разоблачая перед всем миром бесчеловечность нацизма – как это когда-то делали их коллеги на Нюрнбергском процессе.

Автор: Алексей Астапчик

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области