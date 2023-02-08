Пожар проще предотвратить, чем потушить

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Виктор Чугаев провел профилактическое обследование помещения пункта выдачи «Озон». Он разъяснил требования пожарной безопасности, предъявляемые к подобным помещениям. Кроме того, во время профилактического визита, старший инспектор обратил внимание на состояние путей эвакуации, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, а также проверил готовность обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожара.

В завершение обследования с персоналом пункта выдачи проведена профилактическая беседа, в ходе которой инспектор ответил на интересующие вопросы в сфере пожарной безопасности.