«Туристический центр «Лукоморье» из Суйды получит грант на развитие

Конкурсная комиссия рассмотрела 43 социальных проекта претендентов на грант в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.

Один из проектов ― создание центра интеграции «Семицветик», где специалисты будут проводить совместные развивающие программы и мероприятия для обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один проект ― «Туристический центр «Лукоморье». Грант необходим для проведения интерактивных познавательных экскурсий для детей и взрослых, театрализованных программ, этнических фестивалей.

«Социальный предприниматель ― партнёр государства в решении важных задач. И социальные предприятия Ленобласти очень ответственно подходят к своей миссии. Например, частные детские сады в регионе посещают более 5 тысяч воспитанников, тогда как еще несколько лет назад эта цифра была чуть более 1000, а в частных детских лагерях отдыхают более 3 тысяч детей. Поэтому органы исполнительной власти и местного самоуправления особое внимание уделяют поддержке социального бизнеса, внедряя востребованные меры поддержки», ― подчеркнула председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Конкурсная комиссия одобрила 33 проекта для получения финансовой поддержки. В том числе, создание клуба развития интеллекта, семейного центра по подготовке к школе, химчистки с рабочими местами для людей с ограниченными возможностями здоровья, детского сада с психологической и логопедической поддержкой, открытие новых направлений в семейном медцентре и другие.

Размер гранта― от 100 до 500 тыс. рублей, 25% от суммы всего проекта составляет вклад предпринимателя, обязательное условие ― включение в федеральный реестр социальных предприятий, этот статус подтверждается ежегодно.





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