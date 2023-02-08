Урок безопасности в Пригородной школе

В ходе занятий педагогическому составу и подрастающему поколению школы напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать в учебном заведении и дома, чтобы не допустить пожара. Благодаря увлекательным викторинам представитель пожнадзора смогла оценить уровень знаний учащихся в области пожарной безопасности. Практические отработки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и безопасной эвакуации из здания школы - еще одна важная часть каждого урока безопасности.

Проведение подобных занятий позволяет детям больше узнать о безопасном поведении в повседневной жизни, необходимых мерах и действиях для обеспечения собственной безопасности, а также предотвратить возникновение пожаров из-за детской шалости.