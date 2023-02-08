Урок безопасности в Пригородной школе
Обучение детей правилам безопасности – одно из важнейших направлений деятельности сотрудников МЧС России. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Виктория Косорукова посетила Пригородную среднюю общеобразовательную школу в пос. Новый Свет.
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В ходе занятий педагогическому составу и подрастающему поколению школы напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать в учебном заведении и дома, чтобы не допустить пожара. Благодаря увлекательным викторинам представитель пожнадзора смогла оценить уровень знаний учащихся в области пожарной безопасности. Практические отработки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и безопасной эвакуации из здания школы - еще одна важная часть каждого урока безопасности.
Проведение подобных занятий позволяет детям больше узнать о безопасном поведении в повседневной жизни, необходимых мерах и действиях для обеспечения собственной безопасности, а также предотвратить возникновение пожаров из-за детской шалости.
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