Ленобласть разработала решение для реабилитации военнослужащих

«Создание условий для мягкого возвращения военнослужащих после боевых действий в мирную жизнь сегодня первоочередная задача для Ленинградской области. Важно продумать механизмы медицинской реабилитации и социальной абилитации. В регионе ведется работа по всем этим направлениям: соцзащита, здравоохранение, образование, служба занятости активно взаимодействуют по этим вопросам с региональным сервисным уполномоченным АСИ. Одним из важных направлений нашей работы является профессиональная переподготовка наших бойцов ― это поможет адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам и оставаться самостоятельными», ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кроме того, на базе «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам, а также получить необходимую психологическую поддержку.

Также командой регионального сервисного уполномоченного прорабатывается возможность внесение категории «Ветеран боевых действий» в федеральную программу «Содействие занятости».