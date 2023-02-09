«Ратные люди» Вячеслава Данилова

Вячеслав Данилов — автор множества интересных, талантливых работ, которые находятся в частных собраниях России и за рубежом. Художник работает в разных стилях, экспериментируя с масляной живописью, акварелью, линогравюрой, офортом. И всё же излюбленная техника у Вячеслава Николаевича — графика, которой он занимается профессионально на протяжении многих лет.

Выпускник графического факультета Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина, Вячеслав Данилов долгие годы работал художником-иллюстратором в издательствах «Детгиз», «Детская литература», «Просвещение», «Лениздат», «Художественная литература», «Азбука». Старая мощная школа Академии художеств заметна во всех его работах, включая необычный цикл последних лет, посвященный исторической реконструкции средневековых воинов.

Работы из этого цикла гатчинцы уже видели не раз — выставочные пространства нашего города с удовольствием экспонируют графику Вячеслава Данилова. И каждый раз художник представляет новых героев из самых разных эпох и времен. Так, например, на новой выставке в библиотеке Пушкина добавились воины из так называемых «полков нового строя» - воинских частей русской армии 17 века, сформированных на основе ротной организации.

Над серией «Ратные люди» Вячеслав Данилов работал вместе со своим сыном Николаем, который выступает в роли консультанта. Уникальность этих графических работ — в глубокой исторической проработке каждого персонажа. Представление об экипировке средневековых воинов складывалось в результате изучения самых разных источников - книжных миниатюр, гобеленов, печатей, музейных экспонатов, фото реконструкторов. Изображенные воины представлены нарочито статично, чтобы полнее показать все атрибуты и одежду.

Подготовила Юлия Лысанюк