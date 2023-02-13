Ленобласть ― в ТОП-10 по качеству жизни

«Аналитика подтверждает – прошлый год мы отработали достойно, не уступив позиций. Главная задача выполнена: мы удержали социально-экономические показатели, промышленность выстояла, показав лишь незначительное снижение индекса. Да, были сложности на крупных производствах, заводы останавливались, сотрудники уходили в простой. При этом грамотная работа власти, муниципалитетов, плюс федеральная поддержка смогли не допустить массового закрытия предприятий, а уровень безработицы у нас по-прежнему одним из самых низких в стране – 0,4%. Были и успехи: в лидерах традиционно строительная отрасль, в 2022 году ввод в эксплуатацию жилья вырос на 17%. Рука об руку с этой работой идут и благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог. Мы продолжаем выполнять наши социальные обязательства перед населением, качество жизни ленинградцев является одной из основных целей работы власти региона», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Согласно исследованию, регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 60% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 70,2 млн человек или 48% всего населения России.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2021-2022 годов.