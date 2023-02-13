Ленобласть приняла маленьких пациентов из ЛНР

«Реабилитация детей из ЛНР стала закономерным шагом нашей большой системной работы на новых территориях. Врачи Ленинградской области находятся в подшефном городе Енакиево в ДНР с июня 2022 года, и за это время консультации получили больше 15 тысяч жителей подшефного региона. В некоторых случаях предлагалось обследование и лечение в Ленинградской области», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

На реабилитацию в наш регион до конца июня приедет в общей сложности 137 детей. В основном, у детей сложные неврологические диагнозы – ДЦП, Spina bifida, гидроцефалия и другие. Получить помощь по месту жительства сейчас не представляется возможным.

Организацией лечения и решением транспортных вопросов занимаются сотрудники Агентства стратегических инициатив и благотворительной службы «Верное направление».

«Ленинградская область не случайно стала одним из регионов, оказывающих помощь маленьким пациентам. Мы стали участником федеральной программы развития реабилитации, благодаря чему удается эффективно развивать инфраструктуру медицинского восстановления. Сейчас наши мощности и высокая квалификация медицинских сотрудников позволяют проводить реабилитацию для всех, кому это необходимо. Например, в прошлом году восстановительные процедуры были проведены для более 1,1 тысячи маленьких жителей Ленобласти», ― добавил Николай Емельянов.