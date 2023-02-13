Областные специалисты ― среди лучших хранителей страны

Награды за большой вклад в сохранение культурного наследия и развитие реставрационной отрасли министр культуры РФ Ольга Любимова вручила на совещании с лидерами российской музейной реставрации.

«Министерство культуры России оценило знаковые для Ленинградской области объекты, которыми мы гордимся: строительство Международного центра реставрации в Рождествено и реставрацию литературного музея «Дом станционного смотрителя» в Выре», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Набранных темпов работы мы не панируем снижать: в 2023 году мы продолжаем реставрацию Павловского собора и усадьбы карикатуриста Павла Щербова в Гатчине, историко-краеведческого музея в Новой Ладоге, 180-летний дом на улице Сторожевой башни в Выборге. Планируем начать ремонтно-реставрационные работы в Шлиссельбурге ― в здании, куда в будущем переедет городской музей, реставрацию деревянной церкви в селе Гимрека, ряда памятников Великой Отечественной войны, также наполняем экспозицией музей Римского-Корсакова в Тихвине», — добавил Владимир Цой.