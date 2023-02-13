«Пламя» победило «Тундру»

Геннадий Лаврентьевич Тимофеев работал в школе много лет и выпустил несколько поколений юных спортсменов, под его руководством сложилась отличная хоккейная команда, которая выезжала на всесоюзные соревнования. Жители Сяськелевского поселения с благодарностью вспоминают своего учителя, привившего любовь к спорту и здоровому образу жизни. Сегодня в Сяськелево поддерживают спортивные традиции, заложенные знаменитым тренером: спартакиада памяти Г.Л. Тимофеева проводится уже восьмой раз, количество видов спорта расширяется, растет число участников.

12 февраля в рамках VIII Спартакиады в Сяськелевском доме культуры прошел турнир по волейболу, в котором приняли участие шесть команд из разных поселений. В итоге победителем турнира стала команда Пудомяг, в составе которой играл и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко. На второе место вышла команда из Гатчины под названием «Не местные». «Бронзу» завоевали волейболисты воинской части 41480 – команда «Звезда». Четвертое место заняли игроки из Пудости. Также в турнире участвовала команда Пламенской средней школы и команда «Рассвет» Сяськелевского информационно-досугового центра.

Одновременно с волейбольным турниром в Сяськелево состоялся хоккейный матч: сяськелевская команда «Пламя» против терволовской «Тундры». Игра проходила динамично, при горячей поддержке болельщиков. С первых минут хозяева матча взяли инициативу в свои руки и повели в счете. В результате команда «Пламя» выиграла со счетом 13:5.

Спартакиада памяти Геннадия Тимофеева проводится в Сяськелево каждый год. Неделя соревнований обычно проходит в феврале: «Веселые старты» для школьников, воспитанников детсада и для ветеранов; в числе видов спорта VIII Спартакиады, помимо хоккея и волейбола, также бадминтон, флорбол, настольный теннис, мини-футбол, дартс, шахматы и шашки.

Екатерина Дзюба