Признайтесь в любви к книгам!
14 февраля отмечается не только День влюбленных, но и Международный день книгодарения. Парковое агентство приглашает всех признаться в любви к книгам. Участвуйте в круговороте книг и приходите на бесплатную экскурсию по Приоратскому парку.
Рубрики: Культура
С 14:00 до 15:00 встречаемся у шкафов буккроссинга на берегу Черного озера. Приносите книжки, которыми вы хотели бы поделиться с другими, и оставляйте на книжной полке. Взамен вы сможете взять любую другую понравившуюся книжку.
Для участников акции проведут бесплатную экскурсию по Приоратскому парку. Запись - в сообщениях группы https://vk.com/parkilenreg.
Также вы можете зарегистрировать книжку на сайте буккроссинга https://bookcrossing.ru и таким образом отправить ее в большое путешествие по России.
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