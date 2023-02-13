Признайтесь в любви к книгам!

С 14:00 до 15:00 встречаемся у шкафов буккроссинга на берегу Черного озера. Приносите книжки, которыми вы хотели бы поделиться с другими, и оставляйте на книжной полке. Взамен вы сможете взять любую другую понравившуюся книжку.

Для участников акции проведут бесплатную экскурсию по Приоратскому парку. Запись - в сообщениях группы https://vk.com/parkilenreg.

Также вы можете зарегистрировать книжку на сайте буккроссинга https://bookcrossing.ru и таким образом отправить ее в большое путешествие по России.