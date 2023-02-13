Земля: льготы и новые возможности

- В прошлом году комитетом объявлялись аукционы по продаже в собственность 30 земельных участков. В результате аукционов проданы 20 земельных участков на сумму почти 25,5 млн рублей. Кроме того, по результатам аукционов было заключено 36 договоров аренды с годовой арендной платой в размере 83 млн рублей. Большинство договоров составлено в отношении земельных участков, предоставленных под ИЖС и ЛПХ, - сообщил Александр Аввакумов.

Отдельным категориям граждан – многодетным семьям и инвалидам - земельные участки предоставляются бесплатно.

- За 2022 год было проведено три заседания комиссии по предоставлению земельных участков многодетным семьям в рамках 75-го областного закона и одна комиссия по предоставлению земельных участков инвалидам в рамках 150-го областного закона. В результате работы комиссии было предоставлено 156 участков многодетным семьям и 3 участка инвалидам. Кроме того, в рамках 75-го областного закона многодетным семьям было выделено 109 земельных сертификатов, номинальный размер которых в прошлом году составлял 350 тысяч рублей, - сообщил Александр Аввакумов.

К счастью, многодетных семей в Гатчинском районе много, а вот земли, которая подходит под условия предоставления, все меньше. И администрация констатирует, что очередь растет. Несмотря на усилия, которые она предпринимаем для расширения возможности формирования земельных участков.

- Будем делать все от нас зависящее, чтобы ситуацию изменить, - подчеркнул Александр Аввакумов. - В этом году мы планируем предоставить многодетным семьям тоже не менее 150 участков. Введенный правительством Ленинградской области земельный сертификат позволил немного снизить остроту проблемы. Но пока только порядка 10 процентов заявителей от общей очереди воспользовались этой мерой поддержки.

В прошлом году вступил в силу федеральный закон, который при соблюдении ряда условий позволяет передать земельный участок в собственность без проведения торгов, если он находится у гражданина на праве аренды. При этом участок должен быть предназначен для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд либо для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта.

Как воспользовались этим правом гатчинцы?

- Услуга была востребована в Гатчинском районе, - сообщил Александр Аввакумов. - После того, как такая возможность была предоставлена, к нам поступило большое количество заявлений - во втором полугодии 2022 года. В основном воспользовались правом перевести в собственность земельные участки те, кто уже имел их в аренде. Правительством Российской Федерации действие данного постановления продлено до конца текущего года.

Татьяна Можаева