Ленинградская потребкооперация направила военным эшелон продовольствия
Продуктов питания на общую сумму около 300 тысяч рублей направил Леноблпотребсоюз российской армии.
Рубрики: Общество
Продовольствие передано в Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, вместе с другой помощью от региона посылки потребкооперации следуют в места дислокации военнослужащих, мобилизованных от Ленобласти.
Ранее, напомним, Леноблпотребсоюз направил 750 сухих пайков для мобилизованных жителей Ленинградской области, а также в зону специальной военной операции от потребкооперации были поставлены продукты, консервы, одежда, обувь, бельё, общий объем помощи составил более 1 миллиона рублей.
- С первого дня освободительной операции мы оказываем поддержку, и продолжим это делать, - отметил Председатель Совета Леноблпотребсоюза Юрий Птушкин.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.