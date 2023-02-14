Ленинградская потребкооперация направила военным эшелон продовольствия

Продовольствие передано в Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области, вместе с другой помощью от региона посылки потребкооперации следуют в места дислокации военнослужащих, мобилизованных от Ленобласти.

Ранее, напомним, Леноблпотребсоюз направил 750 сухих пайков для мобилизованных жителей Ленинградской области, а также в зону специальной военной операции от потребкооперации были поставлены продукты, консервы, одежда, обувь, бельё, общий объем помощи составил более 1 миллиона рублей.

- С первого дня освободительной операции мы оказываем поддержку, и продолжим это делать, - отметил Председатель Совета Леноблпотребсоюза Юрий Птушкин.