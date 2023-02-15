Демидовская масленица гуляет в Тайцах

Гостей праздника будет ждать интерактивная и концертная программы, творческие мастер-классы, народные забавы, угощение горячими ароматными блинами и, конечно, сжигание чучела Масленицы. По сложившейся традиции вместе с чучелом будет сожжен и Кузовок дёгтя со всеми невзгодами и печалями, которые приключались в этом году.

С 11 часов откроется широкая ярмарка народно-художественного промысла и ремесел. Гостей праздника будут встречать скоморохи и коробейники. Всех будут ждать веселые игры и забавы: метание валенка, перетягивание каната, ручеек и многие другие. Для детей и взрослых пройдут мастер-классы по плетению куколок-масленичек, украшений из бисера и художественной росписи.

В 12 часов начнется концерт с участием фольклорных коллективов, артистов оригинального жанра, в том числе силовое шоу, коллективов Таицкого дома культуры и других. Праздничное настроение зимних проводов будут создавать группа «Format FM», Александр Филиппов с электробаяном, зажигательный ансамбль «Хохлома». Красочным завершением концерта станет выступление фольк-шоу группы «Колесо».

Кульминацией любимого народного праздника в 14:30 будет сожжение чучела Масленицы в ознаменование уходящей зимы и наступления теплой весны.

По окончании праздника для всех желающих состоится бесплатная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы».

Подробности – в группе Паркового агентства Ленинградской области https://vk.com/parkilenreg