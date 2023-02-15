Ленобласть занялась разработкой единых правил парковки во дворах
В регионе разрабатывается новый регламент, позволяющий ужесточить наказание для автомобилистов, создающих препятствия проезду спецтранспорта: скорых, пожарных, мусоровозов.
Рубрики: Общество
Создание единых правил парковки на территории региона обсудили сегодня в Правительстве области.
До 15 мая документ пройдет обсуждение в муниципальных образованиях, в профильных комитетах и ГИБДД.
Как отметил вице-губернатор по безопасности Ленобласти Михаил Ильин, новая схема дорожного движения и парковки на придомовых и дворовых территориях будет разработана с учетом положительного опыта Москвы и Санкт-Петербурга, а также нескольких поселений Ленобласти.
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