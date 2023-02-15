Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Ленобласть занялась разработкой единых правил парковки во дворах

В регионе разрабатывается новый регламент, позволяющий ужесточить наказание для автомобилистов, создающих препятствия проезду спецтранспорта: скорых, пожарных, мусоровозов.

Рубрики:  Общество

Создание единых правил парковки на территории региона обсудили сегодня в Правительстве области.

 До 15 мая документ пройдет обсуждение в муниципальных образованиях, в профильных комитетах и ГИБДД.

 Как отметил вице-губернатор по безопасности Ленобласти Михаил Ильин, новая схема дорожного движения и парковки на придомовых и дворовых территориях будет разработана с учетом положительного опыта Москвы и Санкт-Петербурга, а также нескольких поселений Ленобласти.