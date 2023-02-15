Они сражались за Родину

В ходе рабочей поездки в Тихвинский район глава региона принял участие в торжественно-траурном митинге «Не ради славы и наград…», посвящённом 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

«Во многих случаях защита страны ― это участие в локальных конфликтах, которые находятся за тысячи километров от России. Сегодня наши ребята, в том числе тихвинцы, защищают россиян и российские рубежи на Донбассе. В этот день мы, прежде всего, вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, защищая интересы нашей страны, вспоминаем тех, кто не дожил до сегодняшнего дня и умер от ран. Отдаем дань уважения тем ребятам, которые сегодня находятся рядом с нами», ― подчеркнул губернатор.

По всей области сегодня проходят патриотические мероприятия, возложения венков и цветов, торжественные митинги у памятников и мемориалов, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.