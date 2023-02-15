Почтовые виньетки – простой способ помочь онкобольным детям

Внешне виньетки похожи на почтовую марку, но их нельзя использовать для оплаты писем и посылок. Благотворительные виньетки продаются в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга, где они стоят 40 руб. А на сайте market.pochta.ru за 219 руб. их можно купить сразу с открыткой. Специально к Международному дню детского рака Почта разработала новый дизайн виньеток, которые продаются онлайн.

Часть выручки от продажи виньеток идёт в фонд Энби. Он организует обучение врачей и конференции для родителей детей больных нейробластомой. Также из этих средств медики получают гранты на оплату проезда и проживания во время стажировок в городах России.

«Покупка виньетки – простой, но действенный способ поддержать тех, кто нуждается в помощи. Сделать это может любой желающий, например, отправив открытку к 23 февраля или 8 марта. Перечислений от продажи всего пяти виньеток достаточно, чтобы купить небольшую игрушку, которую ребенок получит после медицинских процедур. На более крупные суммы фонд печатает информационные брошюры и оплачивает проживание врачей во время конференций, а также мам и пап в ходе лечения детей», – прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.