Год Команды Знаний: новые компетенции — на Архитекторы.рф

Принять участие в программе могут не только архитекторы, но и жители с дипломом о высшем образовании в области географии, экономики, политологии, социологии, культурологии, культуроведения, экологии, природопользования, картографии, геоинформатики и регионоведения при годовом опыте работы в области городского и территориального развития.

«Мы в комитете по ЖКХ видим, что это полезная, реально работающая программа. В предыдущие годы ее прошли семь специалистов Центра компетенций Ленинградской области, которые занимаются повышением качества городской среды, в первую очередь — по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Год Команды Знаний, объявленный губернатором Александром Дрозденко, — хороший повод развить и усилить свои профессиональные навыки», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Программа Архитекторы.рф проводится с 2018 года, она включает модульное очное и онлайн-обучение в апреле — ноябре 2023 года для 100 участников, прошедших квалификационный отбор. Преподаватели — профильные эксперты, руководители и специалисты российских и международных архитектурных бюро, профессионалы в области управления и бизнес-администрирования, представители государственных структур и девелоперского сектора. Параллельно с получением профессиональных знаний участники будут работать над групповыми проектами развития среды и развитием личностных навыков. Обучение бесплатное. Подать заявку можно на портале Архитекторы.рф до 27 февраля.

В Ленинградской области выпускники программы активно работают над благоустройством городской среды по нацпроекту «Жильё и городская среда», действие которого президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года.