Ленинградская область вспоминает поэта-антифашиста Мусу Джалиля
В центральной библиотеке города Тосно открылись Джалилевские чтения, прозвучали стихи поэта на русском и татарском языках. Накануне в Доме дружбы Ленинградской области прошёл литературный вечер, посвященный памяти поэта.
Инициаторами вечера выступили участники татарского культурного общества «Файда», поддержку оказал Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональных отношениям.
15 февраля исполнилось 117 лет со дня рождения поэта-антифашиста Мусы Джалиля, погибшего в 1944 году в фашистских застенках. Советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент, удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза, в 1941 году воевал на Ленинградском фронте. Летом 1942 года в ходе Любанской наступательной операции был ранен, попал в плен, где организовал подпольную работу и создал несколько тетрадей стихов.
В 2012 году в Тосно установлен памятник поэту, к которому каждый год приходят люди почтить память героического человека, отдавшего жизнь в борьбе с фашизмом.