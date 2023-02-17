Школьный туризм с господдержкой

Финансирование программы государственного социального заказа в размере 19 млн рублей Ленинградская область осуществляется в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристских продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причем ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить. Сегодня направим на реализацию этой меры 1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки», ― отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Финансирование программы в 2023 году расширится в два раза в сравнении с 2022 годом, а география увеличится еще на 11 регионов.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина.