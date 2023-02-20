Ленобласть помогает Мариуполю

«Ленинградская область взялась за восстановление особо сложных домов, где уничтожено практически все, кроме стен здания. Чтобы ускорить темпы строительства, разработана технология, которая позволяет в сжатые сроки монтировать новые перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Контроль за ходом строительства ведет спецпредставитель Ленинградской области по взаимодействию с ДНР Николай Циганов. Жители Мариуполя горячо благодарят специалистов Ленинградской области, называя их настоящими мужчинами. Дисциплинированность областных строителей помогает не только быстро восстанавливать город, но и поддерживать порядок на территории.

«Ленинградский квартал» в Мариуполе состоит из 77 объектов капитального строительства. Из них 14 подлежат полному демонтажу. В прошлом году за счет федерального финансирования в городе восстановили 22 жилых дома. Среди важных объектов — детско-юношеская спортивная школа, которая возобновила свою работу в начале 2023 года.