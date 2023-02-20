Область расширяет поддержку поисковиков

Такие поручения дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается 914 воинских захоронений. Ежегодно поисковики занимаются обследованием неучтенных или утраченных в послевоенное время воинских захоронений, мест гибели и захоронения жертв Великой Отечественной войны.

В прошлом году в поисковой работе на территории Ленинградской области приняли участие более 2,5 тысячи человек из 16 регионов России. Ими были обнаружены и перезахоронены 2 670 защитников Отечества и жертв войны, из которых 150 захороненных воинов опознаны по смертным медальонам, подписным вещам. Останки 29 опознанных воинов переданы для захоронения на родину бойцов — в Казахстан и Республику Беларусь.

Для повышения эффективности поисковой работы в комитете по молодежной политике Ленинградской области и Центре «Молодежный» созданы отделы увековечения памяти погибших при защите Отечества, приобретены автомобиль УАЗ с прицепом, глубинный геомагнитный прибор поиска, 2 мотопомпы, приборы спутниковой навигации, портативные рации, фотоаппарат, звуковое оборудование, бензогенератор и другие технические средства. также в минувшем году в адресную инвестиционную программу Ленинградской области включили разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания Центра поисковой работы в городе Никольское Тосненского района.