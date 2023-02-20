Работа областных МФЦ в праздники

Нерабочими днями во всех филиалах и отделах многофункциональных центров Ленобласти являются 23 февраля и 8 марта. А в предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта МФЦ будут открыты до 20.00. При этом бизнес-офисы и удаленные рабочие места 23, 24, 25, 26 февраля и 8 марта работать не будут.

Сеть многофункциональных центров Ленинградской области включает в себя 37 филиалов и отделов, 5 бизнес-офисов и одно бизнес-окно ЦОУ, а также 134 удаленных рабочих места. В МФЦ можно оформить более 650 государственных и муниципальных услуг.