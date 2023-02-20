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В Ленобласти меняется график детских выплат

Для синхронизации с графиком Социального Фонда России выплаты будут производиться с 3 апреля.

Рубрики:  Общество

В феврале упреждающих выплат за март получателям не поступит, уточнили в комитете по социальной защите населения. Ранее в Ленинградской области выплаты носили упреждающий характер – то есть жители получали мартовские пособия в феврале. Согласно новому графику, мартовские выплаты поступят получателям в апреле.

 Изменения графика касаются ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка в Ленинградской области, в случае рождения третьего ребенка и последующих детей и на детей от 3 до 7 лет включительно.