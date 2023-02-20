Ветераны Анголы в гостях у школьников

Перед началом встречи учителя и школьники смогли познакомиться с фотовыставкой, которую ветераны организовали в холле школы с тем, чтобы рассказать о деятельности Союза ветеранов Анголы в Ленинградской области.

Школьникам посмотрели фильм о советских военных советниках и других специалистах, которые выполняли свой интернациональный и служебный долг в Анголе: дипломатах, моряках, геодезистах, мостовиках, летчиках, переводчиках и других профессионалах. Представители Союза ветеранов Анголы Сергей Николаевич Павлов и Василий Васильевич Брусаков рассказали о своей миссии в этой стране и ответили на многочисленные вопросы.

Ветераны подарили школе альбомы и книги Союза ветеранов Анголы для библиотеки.

- Только в таких совместных мероприятиях мы можем довести до молодого поколения, что такое патриотизм и воспитать любовь к Родине, - говорит руководитель представительства Союза ветеранов Анголы в Ленинградской области Ильяс Баймахматович Норов. - Наша жизнь связана со службой Родине. Выполняя интернациональный долг, мы проявляли преданность присяге и своей родной стране. И мы свой долг выполнили с честью. От всей души поздравляю вас, дорогие ветераны, с Днем памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества, поздравляю всех, кто служил и служит, с Днем защитника Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и мира на земле.

Татьяна Можаева