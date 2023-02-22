Что посмотреть в Пятигорске?

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Одной из самых знаменитых достопримечательностей Пятигорска является Домик Лермонтова. Судьба Михаила Юрьевича неразрывно связана с Кавказом. Его впервые привезли туда еще ребенком и свои последние дни он также провел в Пятигорске. В 1837 году он снял небольшой домик на лето, туда же и принесли его тело после дуэли. Домик сохранился, да и улица, на которой он построен осталась почти такой же. Можно пройтись последним лермонтовским маршрутом от дома до места дуэли у подножия горы Машук.

Другой интересной достопримечательностью является канатная дорога. Она соединяет Пятигорск и гору Машук, которая славится своей красотой и великолепными видами. На вершине горы можно увидеть панораму города и насладиться прекрасными видами Кавказских гор.

Один из символов Пятигорска - это озеро Провал. Это уникальный водоем, насыщенный сероводородом, в котором раньше даже купались. Теперь на лазурную воду можно только смотреть и вспоминать героев книги “Золотой теленок” , которые пытались собирать за вход плату.

В Пятигорск едут любители горных походов, ведь это самый ближайших город курорта Кавказских Минеральных Вод к Приэльбрусью. Знаменитый пятитысячник манит туристов со всей России. Вы можете не быть альпинистом, чтобы оценить красоты горных пейзажей. Подняться на высоту 3800 метров поможет комфортная канатная дорога.

Еще одним интересным местом недалеко от Пятигорска является Домбай - курортный городок, расположенный в горах на высоте 1650 метров над уровнем моря. Здесь можно наслаждаться чистым горным воздухом, прогуливаться по живописным тропам и пешеходным маршрутам, посетить музей природы и национального культурного наследия.

Кроме того, Приэльбрусье славится своими термальными источниками. Одним из самых популярных является Железноводская грязевая баня. Она находится в городе Железноводске и предлагает посетителям возможность насладиться лечебными процедурами, сделать массаж и расслабиться в уютной атмосфере.

Пятигорск - это удивительное место, где каждый найдет для себя что-то интересное. Можно ходить по Лермонтовским местам, пить целебную минеральную воду, дышать горным воздухом, подняться на Эльбрус, покататься на горных лыжах.