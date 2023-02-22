Детям рассказали о блокадном хлебе

Организатором проекта «Блокадный хлеб» выступил родительский совет Гатчинского района совместно с Санкт-Петербургским музеем хлеба, комитетом образования, общественной организацией ветеранов войны и труда и Общественной палатой Гатчинского района. Авторы проекта – Юлия Шестак и Ирина Бушуева.

Как рассказала руководитель родительского совета Гатчинского района, многодетная мама Юлия Шестак, проект «Блокадный хлеб» родился в ноябре 2022 года. Сначала появилась идея, потом – сподвижники, которые ее поддержали.

Педагог дополнительного образования Ирина Бушуева ведет уроки в Гатчинской школе №7, в том числе рассказывает и о блокаде Ленинграда. Она работала в архивах, нашла уникальные материалы, которых нет ни в учебнике, ни в интернете. На ее интерактивных уроках дети могут своими руками потрогать, понюхать жмых, солод – все то, из чего пекли блокадный хлеб.

- Мы очень хотели вовлечь родителей в этот проект, и у нас это получилось. На первом этапе прошел мастер-класс, на котором Ирина Анатольевна поделилась своими наработками: дала полный план урока, рассказала о рецептах блокадного хлеба. Мы узнали, что рецептов больше 13, причем не все из них открыты для широкого доступа. Затем уже сами родители стали проводить уроки в школах для детей 3-4 классов. Для этих уроков был заказан блокадный хлеб – пайки по 125 граммов – норма, которую получали дети на весь день, и блокадные карточки. Нужно отметить, что на детей это произвело впечатление, они смогли прочувствовать, через какие страшные испытания прошли жители блокадного Ленинграда, - сказала Юлия Шестак.

После серии уроков для детей-участников проекта организовали конкурс рисунков «Блокадный хлеб». В оценке работ помогали Совет ветеранов и Общественная палата Гатчинского района. Рисунков было много - около 200. И со временем все участники конкурса получат грамоты.

Победители и призеры, около 120 детей, совершили поездку в Санкт-Петербургский музей хлеба на интерактивную экскурсию «С мечтой о хлебе». Выезды проходили три дня. Второго февраля ездили ученики Гатчинской школы №7 и Елизаветинской школы; 9 февраля – ученики Гатчинского лицея №3, школы №4 и Рождественской школы, 10 февраля – ученики Гатчинской школы №9 и гимназии им. Ушинского.

Дети узнали, какой дорогой ценой доставался хлеб во время войны. Им рассказывали о Дороге жизни, о производстве и нормах выдачи хлеба; о том, как в тяжелых военных условиях ученые пытались создавать рецепт хлеба из того сырья, которое было на данный момент. Ребята на макете увидели, как устроен хлебозавод, в чем замешивали хлеб, отметив особый вклад работников хлебопекарной промышленности в борьбе за выживание жителей блокадного Ленинграда.

- От всех участников и организаторов проекта благодарим сотрудников музея хлеба за интересную и познавательную экскурсию. Отзывы у детей и родителей только положительные. Отдельная благодарность – членам Общественной палаты Гатчинского района, которые из личных средств помогли нам оплатить экскурсионный сбор, и Районной ДЮСШ за предоставление автобуса и комфортную поездку, - подвела итоги проекта Юлия Шестак.

Татьяна Можаева