Гатчинцы помогают фронту

Помогать другим - естественно

Владимир Осипов в прошлом военный. Человек ещё старой, советской закалки, он никогда не умел оставаться в стороне, если кому-то нужна была помощь. Так, например, он не смог отказать в помощи благотворительному проекту «Святоград» в городе Коммунаре.

- У нас православная семья, - говорит Владимир. - Слежу за центром «Святоград» с самого его основания. С отцом Алексием Дудиным познакомился, потому что наши дети учились в одной школе. Много лет наблюдал, как «Святоград» занимается социальным служением. И пусть не всё всегда идеально, но здесь реально помогают людям в самых разных направлениях — от реабилитации алкозависимых до помощи нуждающимся многодетным семьям и беженцам. И я начал помогать им — физической помощью или отвозя что-то на личном автотранспорте.

«У меня — свой фронт»

Владимир — отец пятерых детей, и поэтому он сейчас не может находиться на передовой. Его передовая — здесь.

- У меня - свой фронт, - говорит он. - Моя гражданская позиция — нужно помогать фронту, потому что тыл и фронт едины. У нас одна цель — победа и благополучие нашей страны. Ещё до февраля 2022 года я понимал, что война у нас уже идёт - информационная, и мы в ней не совсем побеждаем... Когда в сентябре началась мобилизация, и на фронт стали уходить гатчинские ребята, я стал думать, чем можно им помочь.

Сначала Владимир Осипов как бывший военный обратился в военный комиссариат, там предложили поискать какие-либо добровольческие объединения. В социальных сетях он нашел гатчинское волонтерское движение «ZOV Федотовой», предложил им свою помощь.

- На тот момент действовал только Веревский клуб помощи мобилизованным, которым руководила Наталья Федотова, - рассказывает Владимир. - Я предложил организовать такую помощь в Рейзинском сельском клубе, где тоже есть активные женщины. В Рейзино сделали козлики, на которые вешаются сетки, и женщины начали плести маскировочные сети.

Окопные свечи по Z-технологии

Окопная, или блиндажная, свеча — вещь на фронте очень нужная. С ее помощью можно освещать блиндаж и просто согреваться. Можно приспособить к ней специальную конфорку, чтобы согреть котелок с водой для чая.

Окопные свечи, которые делают для фронта гатчинские волонтёры — не простые. Как рассказал Владимир, он перепробовал несколько технологий, пока не получилось то, что нужно.

- Поначалу очень много палил — испытывал, какие горят лучше и дольше, - говорит он. - Потом, наконец, разработал оптимальную технологию, в которой сочетались «цена» и качество. В жестяную банку из-под консервов вкладывается закрученный особым способом картон и вставляется такой же картонный запал. Потом все это заливается горячим парафином. За счет большой поверхности пропитанного парафином картона и образовавшихся пустот огонь свечи горит ровно и сильно, но главное — его не затушить просто так.

Запал у такой свечи — в виде буквы Z. Это уже личное изобретение Владимира Осипова. И дело не только в патриотичности — с фитилем такой конфигурации свеча горит ярче.

- Не всегда у наших бойцов есть возможность иметь какие-то бытовые предметы, особенно у новичков, - говорит Владимир. - И в какие-то моменты свечки эти очень помогают. Такая свеча может гореть непрерывно до пяти с половиной часов.

Разработав свой вариант окопной свечи, Владимир начал передавать эту технологию волонтерам из других объединений Гатчинского района.

- Потребность в окопных свечах на фронте есть, и она высокая, - говорит он. - Может быть, не всем они нужны в таком объеме — например, тем, кто долго сидит на одних позициях и уже обустроился там, используя дизельные генераторы. А свечи бойцы держат на случай, если их перебрасывают на другие позиции. Но, конечно, далеко не все находятся в таких комфортных условиях...

И буржуйки, и детские письма

- У нас полностью адресная помощь — бойцы должны получить то, что им сейчас нужней всего, - говорит Владимир. - Наша задача — скомплектовать набор необходимой помощи для небольшой команды бойцов — по их же заказу. Это могут быть генераторы или печки-буржуйки — в зависимости от условий, в которых находятся бойцы. Каждый делает, что может: кто-то помогает средствами, кто-то — руками. Я работаю руками. Один из наших товарищей может, например, напилить металл, а я могу сварить из него печь. Сначала мы сделали одну экспериментальную печь, протестировали ее, прогнав по полному циклу. Всё работало, и мы начали делать такие печки-буржуйки для фронта... Если есть деньги и материал — сложностей вообще никаких. А мы исходим из того, что есть. Недавно нам отдали в дар тринадцать пустых газовых баллонов. Мы с ними поэкспериментировали и наделали печек уже из этих баллонов...

Гатчинские дети пишут письма на фронт, делают рисунки для бойцов, и волонтеры их обязательно передают туда вместе с адресной помощью.

- Кстати, именно рисунки, отправленные на фронт, ценятся там дороже всего, - замечает Владимир. - Письмо можно прочитать один раз, а иногда нужно и уничтожить его, ведь некоторые дети от всей души могут указать в письмах свои точные данные. А детские рисунки развешивают в блиндаже, и он просто преображается, обретая домашний колорит. В тяжелых, почти нечеловеческих условиях рисунки напоминают бойцам о доме, о родине — это настоящая радость для них!

В Донбасс!

В первый раз Владимир Осипов поехал в Донбасс в январе — везли помощь на микроавтобусе вместе с напарником.

- Ехали без остановки, меняя друг друга, - рассказывает он. - Конечно, то, что я был военным, помогает осмыслить ситуацию — все, что я увидел там, я воспринял как нормальную рабочую обстановку. Узнал, как и что, и, думаю, буду продолжать. А с другой стороны... Человек ко всему привыкает, даже к плохому. Дети на Донбассе учатся дистанционно, но удержать их дома трудно — насиделись в подвалах за эти годы. Они гуляют и уже даже не обращают внимания на отдаленные взрывы.

Свою следующую поездку на фронт Владимир Осипов планирует в ближайшие дни — пожелаем ему легкого пути и удачи во всем!

Мы есть, пока есть наша История

Дети у Владимира Осипова пока еще маленькие, но уже сейчас он думает, что и как им рассказывать о происходящем, когда они подрастут.

- Советское воспитание, конечно, давало какие-то свои положительные плоды, - говорит он. - Пока была хоть какая-то идеология, дети понимали, что у них есть семья, есть Родина. Отсутствие какого-то комфорта — с одной стороны плохо, конечно. А с другой — это нас научило принимать ответственные решения, думать своей головой, а не слушать кого-то, присоединяясь к чужому мнению.

...Сейчас этого нет. Идеологию убрали, а взамен не дали ничего. Уже не одно такое поколение у нас выросло без понимания сути патриотизма. В итоге свободное место начали заполнять наши недруги, которые буквально вгрызаются в мозг молодого поколения. У части молодежи авторитет — блогеры на ютубе, которые преподносят узконаправленную информацию. Тем более дети сейчас живут в условиях увеличенного комфорта, который в таком виде и объеме просто не нужен. Это только ухудшает ситуацию: находясь в зоне комфорта, вырастает потребитель. А своего мнения у потребителя нет и быть не может. Такой человек не может принимать какие-то ответственные решения.

...Конечно, очень огорчает, что родители перестали быть авторитетом для детей. Разобщение поколений — это настоящая беда нашего общества. Детям просто не понять наше поколение, им не понять, почему они должны защищать Родину, причем тут война, и причем тут они. Как это исправить? Думаю, нужно просто правильно и честно преподносить детям всю информацию. Как есть, так и говорить - сейчас не до прикрас... Это может быть только мое мнение как военного. Да, это довольно жёстко, но дети должны знать правду. Конечно, они всё воспринимают по-своему, по-детски. Но они должны всё понимать, они не должны жить как сказке, где все хорошо. Важно рассказывать им о наших проблемах, о том, что ситуация возвращается, что так уже было, и не раз.

...А ещё очень важно рассказывать детям о нашей истории - любыми доступными способами. Надо объяснять им, что мы есть, пока у нас есть наша история. Важно, чтобы каждый знал, откуда он и зачем, кем были его прабабушка и прадедушка. Если молодое поколение вырастет, не зная своей истории, то можно смело сказать, что мы проиграли эту войну.

Помочь может каждый!

- Хотелось бы народной сплоченности, чтобы люди от себя не отталкивали всё это, а осознавали, что это наша общенародная беда, - говорит Владимир Осипов. - Очень многие думают, что они так в нейтралитете и отсидятся, что пронесет, что всё само собой как-то рассосется. Но так не выйдет - время подойдёт, и это коснется всех нас. Хотелось бы, чтобы люди не проходили мимо, чтобы не ждали, когда «придут наши», потому что мы сами - и есть наши. И только когда мы будем вместе, сила наша будет возрастать...

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Внести свой посильный вклад в дело нашей победы может каждый! Это может быть сбор денежных средств, продуктов, тёплых вещей, лекарств, шансового инструмента для изготовления блиндажа, стройматериалов. Можно на дому изготавливать окопные свечи или нарезать ткани на лоскуты для маскировочных сетей. Кто владеет свободным временем, может приходить помогать в волонтерские центры, в которых научат всему необходимому.

Получить более подробную информацию о деятельности одного из самых активных волонтерских движений Гатчинского района можно на странице сообщества ВКонтакте «ZOV Федотовой. Помощь участникам СВО» (https://vk.com/zov_fedotova)

Присоединяйтесь: только вместе мы — сила!

Юлия Лысанюк