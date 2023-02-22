Регион поздравляет раненых бойцов

Глава региона встретился с ранеными, находящимися на лечении в отделении офтальмологии.

«Наши ребята получают самое лучшее лечение, обеспечены всем необходимым. Навещаю участников СВО с ранениями не впервые и в очередной раз удостоверился, что клиника ВМА оснащена на мировом уровне, здесь работают лучшие кадры военной медицины. Основные повреждения глаз у участников спецоперации — осколочные ранения, но 97% пациентов отделения выписывают из клиники с полностью восстановленным зрением», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Губернатор также передал пациентам и медикам подарки и поздравления от ленинградцев.