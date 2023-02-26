Военнослужащих в гатчинском госпитале угостили блинами
Сегодня в гатчинский госпиталь принесли угощение - блины со сметаной.
Рубрики: Общество
Заместитель руководителя Общественной приемной "Единой России" в Ленинградской области Алина Коняева, зам. главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению Ольга Мясникова и председатель Гатчинского женсовета Марина Шутова привезли бойцам, находящимся на лечении в госпитале, блинов.
«Мы хотели немного поднять настроение нашим героям, поздравить их с Масленицей и чуть скрасить больничные будни. В нашем госпитале лечатся военнослужащие со всей России, из самых дальних уголков страны - пусть эти блины напомнят им о семье, о доме, где их очень-очень ждут», - сказала Алина Коняева.
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