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Военнослужащих в гатчинском госпитале угостили блинами

Сегодня в гатчинский госпиталь принесли угощение - блины со сметаной.

Рубрики:  Общество

Заместитель руководителя Общественной приемной "Единой России" в Ленинградской области Алина Коняева, зам. главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению Ольга Мясникова и председатель Гатчинского женсовета Марина Шутова привезли бойцам, находящимся на лечении в госпитале, блинов.

«Мы хотели немного поднять настроение нашим героям, поздравить их с Масленицей и чуть скрасить больничные будни. В нашем госпитале лечатся военнослужащие со всей России, из самых дальних уголков страны - пусть эти блины напомнят им о семье, о доме, где их очень-очень ждут», - сказала Алина Коняева.