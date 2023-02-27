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Иностранные граждане могут оформить полис ДМС на Госуслугах

Полис ДМС (добровольного медицинского страхования) — это обязательный документ для иностранных граждан в России. Он необходим для получения медпомощи и трудоустройства на территории страны. Теперь иностранцы могут оформить его на Госуслугах и оплатить онлайн.

Рубрики:  Общество

Полис ДМС обязателен для получения патента на работу иностранным гражданам. Его можно оформить сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Документ поступит в личный кабинет Госуслуг в электронном виде после оплаты на сайте страховой компании.

 Как оформить ДМС иностранцу: 

 - зайти на портал под учётной записью Госуслуг, она должна быть подтверждённой;

- заполнить заявление;

- когда заявление будет принято, перейти по ссылке из личного кабинета и оплатить ДМС на сайте страховой.

 Если всё оформлено верно, в течение 2 рабочих дней электронный полис ДМС придёт в личный кабинет Госуслуг.

  Получить полис ДМС можно на портале Госуслуг.