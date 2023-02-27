Иностранные граждане могут оформить полис ДМС на Госуслугах

Полис ДМС обязателен для получения патента на работу иностранным гражданам. Его можно оформить сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Документ поступит в личный кабинет Госуслуг в электронном виде после оплаты на сайте страховой компании.

Как оформить ДМС иностранцу:

- зайти на портал под учётной записью Госуслуг, она должна быть подтверждённой;

- заполнить заявление;

- когда заявление будет принято, перейти по ссылке из личного кабинета и оплатить ДМС на сайте страховой.

Если всё оформлено верно, в течение 2 рабочих дней электронный полис ДМС придёт в личный кабинет Госуслуг.

Получить полис ДМС можно на портале Госуслуг.