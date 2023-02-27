Ленобласть встречает женский день цветами
На треть увеличила в 2023 году Ленинградская область производство тюльпанов к женскому празднику.
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1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз специально к 8 марта срезали и отправили в торговые сети сельхозпредприятия региона.
Увеличение объемов производство весенних луковичных цветов достигнуто за счет перехода тепличного комплекса племхоза имени Тельмана на выращивание цветов ярусным способом, что позволило увеличить выход растений с имеющихся производственных площадей.
Освободившиеся площади после срезки тюльпанов хозяйства займут под выращивание рассады цветов для озеленения населенных пунктов и рассады овощных культур для продажи населению к началу дачного периода. В 2023 году планируется увеличить производство рассады на 4% к 2022 году до 5,8 млн штук.
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