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Ленобласть встречает женский день цветами

На треть увеличила в 2023 году Ленинградская область производство тюльпанов к женскому празднику.

Рубрики:  Общество

1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз специально к 8 марта срезали и отправили в торговые сети сельхозпредприятия региона.

 Увеличение объемов  производство весенних луковичных цветов достигнуто за счет перехода тепличного комплекса племхоза имени Тельмана на выращивание цветов ярусным способом, что позволило увеличить выход растений с имеющихся производственных площадей.

 Освободившиеся площади после срезки тюльпанов хозяйства займут под выращивание рассады цветов для озеленения населенных пунктов и рассады овощных культур для продажи населению к  началу дачного периода. В 2023 году планируется увеличить производство рассады на 4% к 2022 году до 5,8 млн штук.